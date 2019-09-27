نبيلة عبيد تكشف عن وصيتها قبل وفاتها!

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، عن أنها ترفض أن يتم تجسيد قصّة حياتها.

وقالت نبيلة عبيد في تصريحات لها: “أرفض تجسيد قصة حياتي، وسأكتب وصيّة بأن لا يتمّ هذا، صحيح أنني أكتب مذكراتي بنفسي، ولكنني أرفض تمامًا أن تحول إلى عمل سينمائي أو درامي لأن الأعمال الذاتية تلقى فشلاً ذريعاً”.

يذكر أن نبيلة عبيد سيتم تكريمها فى مهرجان الإسكندرية في دورته الخامسة والثلاثين والتي من المقرر أن تقام في الفترة من 8 الى 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.