متابعة بتجــــــــــــرد: ردّت ندى كامل، زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي على شائعة طلاقهما، على طريقتها الخاصة.
وبعد أن انتشرت طيلة الأيام الماضية، أخبار تؤكد نشوب خلاف بينها وبين زوجها أثناء تواجدهما في “مهرجان الجونة السينمائي”، نشرت كامل صورة لها مع الفيشاوي عبر حسابها على موقع “فيسبوك” اكتفت في تعليقها عليها بكلمة “فيشي”، وهو اسم الدّلع الذي تناديه به.
وجاء تعليق ندى كامل على الصورة، لتنفي من خلاله كل ما تردّد في الوسائل الإعلامية عن الخلاف بينهما وقرارهما بالإنفصال عن بعضهما.
كانت هذه تفاصيل خبر “فيشي”.. زوجة أحمد الفيشاوي في أوّل ردّ على انفصالهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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