المخرجة هند بوجمعة: "حلم نورا" يهدم جدار الخوف لدى المرأة التونسية

أكدت المخرجة التونسية البلجيكية هند بوجمعة أنها تسعى إلى هدم جدار الخوف والقضاء عليه داخل المرأة التونسية من خلال أول أفلامها الروائية "حلم نورا".





والفيلم بطولة هند صبري وحكيم بومسعودي ولطفي العبدلي ويتناول في 90 دقيقة قصة امرأة من الطبقة الشعبية متزوجة من مجرم ولديها 3 أطفال لكنها تحلم بحياة أفضل ورجل شريف تكمل معه حياتها.





ويشارك الفيلم في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في مصر، الذي يختتم فعالياته الجمعة، بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة. وسبق للفيلم الذهاب لمهرجان تورنتو في كندا ثم سان سيباستيان في إسبانيا، كما ينطلق خلال الأسابيع المقبلة نحو عدد من المهرجانات قبل بدء طرحه بدور العرض السينمائي.





وقالت بوجمعة: "القوانين في تونس متفتحة جدا بالنسبة لحقوق المرأة، يمكن مثلا للزوجة التي تتعرض للضرب من الزوج أن تذهب للشرطة وتشتكيه، وحينها يخضع للاحتجاز. كما أن تطبيق القانون أيضا ليست به مشكلة، لأن الشرطة تنفذه، المشكلة الحقيقية في المرأة التونسية وشخصيتها".

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وأضافت: "ممارسة الرجل للعنف ضد المرأة يجعلها خائفة منه، ويزيد من هذا الخوف داخلها نظرة المجتمع لها، المجتمع الذي يعيب عليها اللجوء للقانون لحماية نفسها ولا يعيب على الرجل عنفه".

وتقول هند التي كتبت سيناريو الفيلم بنفسها إنها اختارت تقديم نموذج من الطبقة الشعبية لأن هذه الفئة حقيقة تعاني الكثير وينتشر بينها العنف ضد المرأة.

وتابعت قائلة: "لم أعمل على تجميل شخصياتي، قدمتها كما هي بكل سلبياتها، بما فيها من كذب وسرقة وعنف، حتى أقدم صورة واقعية. حتى الأطفال الذين ظهروا بالفيلم ليسوا ممثلين، انتقيتهم من طبقة بسيطة ومزجت بينهم وبين الشخصيات الثلاثة الرئيسية حتى يستفيد كل جانب من الآخر، الكبار من الصغار والصغار من الكبار".

التحدي

خلال السنوات القليلة الماضية قدمت هند بوجمعة أفلاما وثائقية وأخرى قصيرة منها "يا من عاش" و"فتزوج روميو جوليت" لكن عندما قررت صنع أول فيلم روائي طويل لم يكن يشغلها اقتحام مجال جديد بقدر ما كانت منشغلة باختيار بطلة الفيلم.





وقالت بوجمعة: "فكرت في بداية الأمر في الاستعانة بامرأة عادية غير ممثلة لأداء دور البطولة حتى أخرج بأفضل نتيجة لأن نورا تنتمي لطبقة شعبية لها مفردات خاصة وطريقة حديث مميزة".

وأضافت "لكن عندما قررت بعد ذلك الاعتماد على ممثلة محترفة فكرت في هند صبري، اتصلت بها وطلبت منها القيام بتجربة أداء للدور حتى أتأكد أنها تتوافق مع ما في خيالي، والحقيقة أنها أدهشتني".

وأشارت إلى أن الفيلم قوبل بترحاب كبير في المهرجانات الدولية مما أشعرها بالاطمئنان إلى حسن اختيارها سواء للموضوع أو الممثلين.