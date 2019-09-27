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حلا شيحة تتحدث عن خبر زواجها من محمد رمضان

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wp_bisara7a 0 تبليغ

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Sep 27, 2019

انتشر في الأيام الماضية خبر زواج الفنانة حلا شيحة من الفنان محمد رمضان، إلا ان حلا نفت الخبر جملة وتفصيلاً خاصة بعدما أصبحت الناس بتسألها “انت تجوزتي محمد رمضان”.

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وأكدت حلا أن زوجة محمد رمضان صديقتها جداً وأول ما انتشر الخبر اتصلت بها مباشرة وتحدثت معها حول الإشاعة المنتشرة.

يذكر أن حلا شيحة كانت قد شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل “زلزال” في رمضان 2019 تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

ويعتبر هذا العمل هو الاول لـ حلا بعد غياب 13 عاماً عن التمثيل حيث عادت الى الاضواء بعد ان خلعت الحجاب ثم اعلنت انفصالها عن زوجها يوسف هاريسون منذ أشهر.

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