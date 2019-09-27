مشهد في مسلسل "جمان" يُثير ردود فعل واسعة.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار المسلسل الكويتي "جمان" الذي يُؤدي بطولته نور الغندور ومهند الحمدي، ردود فعل واسعة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض مشهد تعنيف في حلقته التي عًرضت قبل ساعات، حيث ركزّ المتابعون انتقاداتهم تجاه الفنان السعودي مهند الحمدي، الذي يجسد دور هشام بعد اعتدائه بالضرب على زوجته.

وجاء تعنيف "هشام" في مسلسل "جمان" لزوجته التي تقوم بدورها الفنانة نور الغندور، بعد مطالبته لها بعدم الخروج للشارع بدون حجاب وذلك رغم الحب بينهما إلا أن الخلافات طالتهما وقام بضربها بعد رفضها ارتداء الحجاب عن غير اقتناع منها، ولكنه أجبرها على تغطية شعر رأسها عند الخروج وذلك بسبب غيرته عليها.

وكانت شخصية هشام تتسم بالرقة في الحلقات الأولى من المسلسل، ومع تتابعها تغيّرت إلى الشكل السلبي، حيث عبر عن صورة الكثير من الرجل المتزوجين الذين يجبرون زوجاتهم على تنفيذ ما يريدون.

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ودافع محبو الفنان مهند الحمدي أمام الانتقادات التي طالته، مشيرين إلى أنه يجسّد شخصية فقط، ولا يجوز توجيه التعليقات القاسية بحقه، مؤكدين بأنه يتقن الدور الذي يقوم به، كما لفتوا إلى أن دور "هشام" جاء رد فعل على استفزازات جمان بحقه.

ويتصدر اسم المسلسل موقع تويتر بين الحين والآخر، خاصة مع التفاعل الكبير بين متابعيه، الذين يبدأون بالتعليق وإبداء أرائهم حوله.

يذكر أن المسلسل من تأليف علياء الكاظمي وإخراج خالد جمال. وهو يعتبر التعاون الثاني بين النجم السعودي مهند الحمدي والممثلة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور بعد تألقهما في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل "دفعة القاهرة" الذي حقق نجاحاً كبيراً.