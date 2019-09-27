إنجى المقدم ترقص فى حفل عمرو دياب

القاهرة - لايف ستايل شاركت الفنانة انجى المقدم فيديو لها من احدى الصفحات من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام".

وظهرت انجى المقدم وهى ترقص فى حفل عمرو دياب. وانطلقت فعاليات حفل عمرو دياب مساء أمس، التابع لإحدى شركات المشروبات الغازية الراعية للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي. الحفل مقتصر فقط على نجوم مهرجان الجونة وعدد من الشخصيات العامة التى دعتهم الشركة للحفل. قد يهمك أيضاً : عمرو دياب يستعد لطرح أغنية "تحيرك" من ألبومه الجديد

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء الخميس 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته.

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