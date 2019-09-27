رقص متواصل من غادة عادل ونجلاء بدر في حفل عمرو دياب

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة نجلاء بدر فيديو من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وظهر فى الفيديو كل من نجلاء بدر وغادة عادل وإيمان العاصى يرقصون فى حفل عمرو دياب . وانطلقت فعاليات حفل عمرو دياب مساء اليوم، التابع لإحدى شركات المشروبات الغازية الراعية للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي. الحفل مقتصر فقط على نجوم مهرجان الجونة وعدد من الشخصيات العامة التى دعتهم الشركة للحفل. Advertisements وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء الخميس 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته. قد يهمك أيضاً : عمرو دياب يستعد لطرح أغنية "تحيرك" من ألبومه الجديد

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