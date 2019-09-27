ياسمين غيث تظهر بشعار سرطان الثدي في مهرجان الجونة

القاهرة - لايف ستايل
ارتدت الفنانة ياسمين غيث شعار سرطان الثدي أثناء وقوفها على السجادة الحمراء، وذلك بعد تعافيها من المرض الخبيث، ودونت على التيشرت الخاص بها عبارة "فخورين بجروحنا".
وأشارت ياسمين غيث إلى أن بعض أصدقائها نصحوها بعدم ارتداء ملابس كاجوال على السجادة الحمراء لكنها صممت على ذلك.
وحضر المهرجان عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وأهم صناع السينما حول العالم، ويتم تكريم الفنان محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية مي مصري خلال دورة هذا العام بجائزة الإنجاز الإبداعي.
ويشارك في دورة هذا العام الفنان المصري الكندي مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين"، الذي حقق إيرادات كبيرة جدًا في شباك التذاكر سواء في هوليود أو حول العالم
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