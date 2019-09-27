مي حريري تتذكر ابنتها "سارة" بفيديو"أراكِ قريبا"

يبدو أن الفنانة مي حريري، بعد مرور عام عن قرار تنازلها عن حضانة ابنتها "سارة"، لا تزال متأثرة بهذا القرار وتبعاته، حيث تهتم بنشر الكثير من الفيديوهات والصور لابنتها لتكشف لها مدى ارتباطها بها.

مي حريري لابنتها : "اراكِ قريبا"

نشرت الفنانة مي حريري صورة تجمعها مع ابنتها "سارة" مصحوبة بأغنية عن علاقة الأم بابنتها وذلك عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت مي حريري على الفيديو: "النفس و الروح قريبا أراك"، ولم تكشف الفنانة عن موعد لقائها بابنتها، في وقت تستمر فيه حريري بنشر العديد من الفيديوهات والصور القديمة مع ابنتها عبر حسابها على "انستجرام"، مما يوضح حجم التأثر الكبير الذي تعيشه الفنانة بسبب فراق سارة.

مي حريري تتنازل عن حضانة ابنتها

الفنانة مي حريري تخلت في سبتمبر 2018 عن حضانة ابنتها "سارة" لصالح طليقها أسامة شعبان ونشرت حريري في وقتها رسالة مؤثرة عبرت فيها عن أن قرارها بالتخلي عن ابنتها هو الأصعب في حياتها فقالت، "من أصعب القرارات التي اتخذتها في حياتي ومن أهمها وبعد تفكير وعذاب وقهر ممزوجان معاً هو قرار اليوم ، اليوم سأفارق الجزء الأكبر من روحي اليوم سأفارق من حاربت لأجل بقائها بحضني".

وأضافت، "اليوم صعيب كأهوال الموت وسكراته اليوم تنتزع الروح من الجسد بعد عراك بين القلب وبين العقل هو للأفضل رغماً عني فتنازلت هو كانتحار في صمت هو كالمجهول لازم عتم ايعقل ان يحصل هذا بعد كفاح وعراك وعذاب رافقهم قهر نعم هذا يعقل عند المستقبل يجبر المرأة فصل القلب عن العقل. اليوم هو من أصعب أيام حياتي... وكنت عطول خايفة من انو يجي هيدا اليوم... وللأسف وصل. يا رب كن معي وساعدني لأقدر أتخطى هيدي المرحلة الصعبة. ادعولي تحتى الله يكون حدي بهيدا الظرف ويخفف عني هبدا الإحساس".

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زيجات الفنانة مي حريري الثلاثة

الفنانة مي حريري تزوجت 3 مرات لكن لم تستمر طويلا في أي تجربة منها حيث تزوجت في سن صغيرة وأنجبت ابنتها الأولى منال، لكن بعد سنوات قليلة من زواجها طلبت مى الطلاق، ثم جاءت تجربتها الثانية في الزواج من الفنان ملحم بركات ورزقت بطفلها "ملحم جونيور"، لكن الأزمات بين الطرفين وصلت إلى المحاكم وتسببت في انتهاء الزواج.

وجاءت الزيحة الثالثة من رجل الأعمال أسامة شعبان والذي أنجبت منه ابنتها سارة لكن سرعان ما نشبت أزمات بينهما وانفصلت عنه، ونجحت في الحصول على حضانة ابنتها سارة بحكم قضائي.

ويذكر أن الفنانة مي حريري قد حاولت الانتحار منذ عامين بعد الأزمات التي مرت بها خلال تجارب زواجها الثلاثة.

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