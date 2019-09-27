هنا الزاهد تستعد للخضوع إلى جراحة في المعدة خلال ساعات

أكدت الفنانة المصرية نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية في مصر، أن الفنانة هنا الزاهد عادت إلى القاهرة الخميس برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، قادمين من مدينة سنغافورة موضحًة أنها دخلت إحدى المستشفيات في منطقة المهندسين.

وأكدت نهال عنبر، أنها تواصلت مع والدة هنا الزاهد، لمتابعة حالتها الصحية باعتبارها مسؤولة عن ملف صحة الفنانين المصريين المقيدين بالنقابة، لافتة إلى أن الفنانة ستخضع لجراحة خلال الساعات القادمة في المعدة.

وأشارت رئيس اللجنة الصحية في نقابة الممثلين إلى أن الفحوصات الطبية التي أجرتها هنا الزاهد بينّت وجود حصوات في المرارة بالمعدة، مبينة أن الأطباء سيجرون لها عملية جراحية بالمنظار لتفتيت هذه الحصوات، وربما تقوم باستئصال المرارة في حال تسبب الأمر في مضاعفات لها.

وكانت هنا الزاهد تقضي إجازة شهر العسل برفقة زوجها في مدينة سنغافورة إلا أنها تعرضت لميكروب في المعدة أدخلها أحد المستشفيات هناك، حيث كشفت والدتها أن المرض منعها تمامًا عن تناول أي أطعمة.

وأضافت والدة هنا الزاهد، في تصريح صحافي، قبل أيام أن ابنتها تعيش على المحاليل التي أمر بها الأطباء المعالجين، مؤكدًة أنها وُضعت تحت الملاحظة الطبية وزوجها أحمد فهمي يحرص على الجلوس معها دائمًا حتى أنه يبيت معها.

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وكشفت وقتها عن الوضع الصحي قائلًة إنها أُصيبت بميكروب في معدتها بعد تناولها إحدى الأكلات في مطاعم سنغافورة، ووضعها الأطباء تحت الملاحظة لمعرفة ما إذا كان هناك تسمم من الأكل أم أن معدتها لم تتقبل طبيعة الأكل الموجود هناك.

يُذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بعقد قرانهما الثلاثاء قبل الماضي ثم أٌقيم حفل الزفاف مساء الأربعاء قبل الماضي، ‏بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

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