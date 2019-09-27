شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر أول المتعاقدين على "بخط الإيد" مع أحمد رزق برعاية سينرجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت النجمة سوسن بدر على مسلسل "بخط الإيد"، للنجم أحمد رزق وإنتاج شركة سينرجى، وينتمى العمل لمسلسلات الـ 45 حلقة، ويحمل اسم مؤقت حتى الآن، من تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، ومن المقرر بدء تصوير المشاهد الأولى بعد أسابيع عقب الإنتهاء من إبرام التعاقدات مع باقى فريق العمل، ومن المعروف أن أخر أعمال سوسن بدر كانت مسلسل "أبو العروسة 2" مع الفنان الكبير سيد رجب، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه.

ويعود النجم أحمد رزق للدراما بهذا المسلسل بعد غياب عامين حيث كانت أخر أعماله مسلسل "ازى الصحة"، وشاركته فى بطولة العمل الفنانة ايتن عامر وسلوى خطاب وبيومى فؤاد وصلاح عبد الله وطارق الإبيارى ونهال عنبر من إخراج إبراهيم بينما ظهر كضيف شرف فى مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" مع النجمة دنيا سمير غانم فى شهر رمضان الماضى.

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وكانت أخر أعمال أحمد رزق فى السينما فيلم "الممر"، الذى تم طرحه فى السينما فى موسم عيد الفطر الماضى مع النجم أحمد عز وحقق إيرادات عالية وصلت إلى 75 مليون جنيه فى شباك التذاكر وشارك فى بطولة العمل كل من الفنان محمد فراج وأحمد صلاح حسنى ومحمد الشرنوبى ومحمود حافظ تأليف وإخراج شريف عرفة.