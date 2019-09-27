شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "بلا دليل" فى فيلا المغربى بدون خالد سليم ودرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق عمل مسلسل "بلا دليل" التصوير بدون وجود بطلى العمل خالد سليم ودرة، حيث تصور الفنانة الشابة ديانا هشام مشاهدها فى فيلا المغربى بمنطقة المريوطية، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان الشاب عمر الشناوى، والفنان القدير جمال عبد الناصر.

مسلسل "بلا دليل" أحداثه تدور حول الإثارة والغموض، ومع توالى الأحداث، تتهم درة فى قضية القتل، بحكم كاميرات المراقبة التى أظهرتها هى الوحيدة التى تركت مكانها لمدة خمس دقائق، ولا يعلم أحد أين ذهبت، وخلال أحداث العمل يظهر للجمهور أين ذهبت عازفة الموسيقى، ويتم إثبات براءتها، كما أن القاتل الحقيقى يكون مفاجأة للجمهور ولا يتوقعه أحد.

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يشارك فى بطولة المسلسل خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى.