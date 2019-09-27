- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 08:41 صباحاً - لا تزال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تكرّس وقتاً لزوجها وعائلتها بعدما رزقت بطفلة ثالثة لييا، وتحرص على أن تمضي وقتاً مرحاً مع زوجها الدكتور فادي الهاشم في أيام العطلة.
وتنشر نانسي عجرم صوراً عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر فيها التناغم بينها وبين زوجها وكان آخرها صورة جمعتها بزوجها وهي تحاول أن تبلغ مستوى طوله من خلال الوقوف على مقعد خشبي وعلى رؤوس أصابعها، مما جعلها ترتفع عن سطح الأرض وتبدو أطول من زوجها، ثم علقت على الصورة قائلة: “مين أطول؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر مين أطول؟.. نانسي عجرم تمضي وقتاً مرحاً مع زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.