لأول مرة.. شاكيرا وجنيفر لوبيز على مسرح واحد فبراير المقبل

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رويترزالجمعة 2019/9/27 10:02 ص بتوقيت أبوظبي
شاكيرا وجنيفر لوبيز
قالت محطة فوكس سبورتس، الخميس، إن نجمتي موسيقى البوب جنيفر لوبيز وشاكيرا، ستتشاركان إحياء حفل يقام بين شوطي المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية، في فبراير/شباط.
وذكرت المحطة في تغريدة على موقع "تويتر": "للمرة الأولى معاً على خشبة المسرح.. على أكبر مسرح في العالم، رحبوا بجي لو وشاكيرا في حفل بين شوطي المباراة".
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول"، في ميامي، في الثاني من فبراير/شباط 2020، في أكبر حدث سنوي يبثه التلفزيون الأمريكي.
وجرت العادة على أن يحيي كبار نجوم الموسيقى والفن حفلاً بين الشوطين وتابعه العام الماضي 98.2 مليون مشاهد.
وقالت الممثلة والمغنية الشهيرة لوبيز في بيان، إنها تشعر بسعادة وحماسة بالغة لمشاركتها إحياء الحفل مع شاكيرا، وأضافت: "لا أستطيع الانتظار لنري للعالم ما يمكن لفتاتين القيام به على أكبر مسرح في العالم".
أما شاكيرا، النجمة والمغنية الكولومبية الحاصلة على جائزة جرامي 3 مرات، فقالت إن الحفل يمثل "حلماً أمريكياً حقيقياً.. سنحيي حفل العمر".
ومن بين كبار النجوم الذين أحيوا هذا الحفل من قبل ليدي جاجا ومادونا وبرينس وبيونسيه.
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