شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يغازل الجمهور المصرى بأغنية فى ألبومه الجديد.. تعرف على تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب اللبنانى عاصي الحلاني، من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، ويضم الألبوم 12 أغنية، حسبما أكد الموزع الموسيقي طوني سابا، ويطل الحلانى على جمهوره بمصر بمفاجأة فى هذا الألبوم، حيث يقدم أغنية باللهجة المصرية وبالتحديد البدوية، من خلال قصيدة بعنوان "الوطن"، للشاعر الراحل عمر الفرا، وأغنية أخرى من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبية، وتوزيع طونى سابا، أما باقى أغانى الألبوم فسجلها باللهجة اللبنانية.



عاصى الحلانى وطوني سابا

وفى سياق آخر، حصدت أغنية "اضحكى" لعاصى الحلانى أكثر من 3 ملايين من المشاهدات منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات عامر لاوند، وألحان على حسون، وتوزيع سليمان دميان، ويضع حاليًا عاصى الحلانى اللمسات النهائية لألبومه الجديد، المقرر طرحه على السوشيال ميديا و"يوتيوب" خلال الفترة المقبلة، إذ يتعاون عاصى مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، بجانب طرح أكثر من أغنية باللهجة المصرية.



طوني سابا وعاصى الحلاني في الاستوديو

وشارك مؤخراً فى الكثير من حفلات الصيف هذا العام بالإضافة مشاركته فى إحياء بعض الأفراح فى لبنان من بينهم حفل زواج نجل المصمم العالمى إيلى صعب بالتواجد مع الكثير من نجوم الوطن العربى.