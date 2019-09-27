كوين لطيفة تلعب دور البطولة في مسلسل The Street Lights On الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستلعب مغنية الراب الأمريكية كوين لطيفة دور البطولة في المسلسل الجديد The Street Lights On الذى سيعرض على شبكة Quibi، ومن المقرر طرحه بمجرد بدء عمل الشبكة خلال العام المقبل.
لطيفة ستلعب دور المحققة، وكشف موقع "هوليوود ريبورتر" أن السلسلة الجديدة ستدورعند إشعال أضواء الشارع فى إحدى ضواحى المدينة بسبب قتل فتاة صغيرة، وتكافح أخت الضحية وأصدقائها في إيجاد طرق للحياة من جديد في نفس المكان، بينما لا يزال التحقيق في الجريمة مرتبط بهم.
تم ابتكار المسلسل بواسطة إدي أوكيف وكريس هوتون، وتمتلك السلسلة طاقم كبيرًا إلى حد ما، حيث تم اختيار كل من المختار جاكوبس وصوفي تاتشر وسام سترايك وبن أهلرز وجوليا سارة ستون، ليشاركوا لطيفة بطولة المسلسل الجديد.
أما بالنسبة للمشاهدين الذين يتساءلون عن شبكة Quibi، ستطرح المسلسلات بمدة تتراوح بين 8 إلى 10 دقائق، حيث أنه سيتم عرضها على الأجهزة المحمولة، وللاشتراك في خدمة البث الجديدة سيكون على المتابعين الاختيار بين 5 دولارات للعروض بالإعلانات، و 8 دولارات للعروض بدون إعلانات، ستبدأ خدمة البث في ربيع عام 2019، ويعد مسلسل Street Lights Go On واحدا من 40 مسلسل تم اختياره ليعرض على شبكة Quibi، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".
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