محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: نشرت الفنانة رجاء الجداوي صورة تجمعها مع الفنانة هند صبري، عبر حسابها على إنستجرام. وعلقت الجداوي على الصورة: "بحبك أوي يا هند". يذكر أن هند صبري تعيش حالة نشاط فني، بسبب فيلمها الجديد "حلم نورا"، الذي عُرض في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة، التي تختتم فعالياتها، اليوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بصورة تجمعهما.. رجاء الجداوي توجه رسالة لهند صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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