جلسة تصوير جديدة لجيهان خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورًا من الجلسة عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام". وظهرت جيهان بإطلالة مميزة، نالت إعجاب متابعيها ومحبيها. وشاركت جيهان في دراما رمضان الماضي بمسلسل "علامة استفهام"، بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، محمود البزاوي، ومن إخراج سميح النقاش.

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