صورة| أحمد أمين يبدأ تحدى "لمة العيلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان أحمد أمين، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له برفقة طفليه.

وكتب أحمد أمين في تعليقه على الصورة: "اليوم الأول في تحدي العيلة.. راجع من الشغل تعبان جدا بس قفشت نفسي وأنا داخل أنام.. أصله مش من أولها.. فاختارنا فيلم أنا والولاد وقولنا ندردش فيه مع بعض.. ربنا يحفظ ولادنا جميعاً ويعيننا على تربيتهم".

ونشر الفنان أحمد أمين، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" تدوينة، قال فيها: "بقالي فترة طويلة يا مسافر يا مزنوق في شغل.. ومهم جدا بصراحة من وقت للتاني إنك تاخد كرسي براك وتقعد تتفرج من بعيد على نفسك..، لذا هاعمل تحدي إن رغم كل المشاغل كل يوم هاعمل حاجة عشان عيلتي وهاشيرها معاكم.. فكرة.. زيارة بقى.. أي حركة.. بحيث ده يديني دفعة أحافظ بعد كده بشكل منتظم على لمة العيلة".