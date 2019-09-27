شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم It: Chapter Two يزيد 55 مليون دولار أمريكى إلى حصيلة إيراداته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت إيرادات فيلم الرعب It: Chapter Two إيرادات وصلت إلى 55 مليون دولار أمريكى، ليصبح الإجمالى 388 مليون دولار، وكان قد وصل دور العرض المصرية، والأمريكية، وبعض الدول حول العالم، يوم 6 سبتمبر الماضى.

وباع فيلم الرعب في شباك التذاكر، حوالي 181 مليون دولار في دورالعرض المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على 207 ملايين دولار إضافية حول العالم، حسبما نشر موقع " nytimes".

كما نجح فيلم الرعب It: Chapter Two فى حصد المركز الأول لأكثر أفلام الرعب تحقيقًا للإيرادات لشركة وارنر بروس لعام 2019، وتم عرضه فى أكثر من 27 دولة منها إنجلترا والمكسيك وإسبانيا وفرنسا واليابان.

فيلم It Chapter Two بطولة بيل سكارسجارد، فين وولفارد، جيسيكا شاستين، جيمس ماكافوى، بيل هادر، صوفيا ليليس، جاك ديلان جريزر، جيك ويرى، جايدين مارتيل، جاى ريان، خافيير بوتيت، جيمس رانسونى، ومن إخراج أندي موسكيتي، وتأليف جارى دوبرمان، جيسون فوكس، ومن رواية ستيفن كينج.

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ويدورالجزء الجديد من الفيلم بعد سبعة وعشرين عامًا من أول لقاء مع Pennywise المرعب، أكبر أعضاء نادى Losers Club وانتقلوا بعيدا عن المدينة لترجعهم مكالمة هاتفية من جديد.