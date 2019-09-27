بلقيس تشرح لـ اصالة كيفية تحويل شخص ما الى “مزهرية”!

كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 05:41 صباحاً - نشرت الفنانة بلقيس عبر حسابها على “تويتر” تغريدة تحدثت فيها عن قدرتها على تحويل الأشخاص المهمة في حياتها إلي مزهرية.
وكتبت بلقيس في تغريدة عبر حسابها على تويتر:””من ابرز مواهبي السحرية، قدرتي على تحويل شخص مهم بحياتي إلى “مزهرية”.
الفنانة أصالة اهتمت كثير بالتغريدة التي نشرتها بلقيس واستفسرت منها عن سر هذه الطريقة فكتبت:”كيف الطريقة؟”.
بلقيس أوضحت لأصالة طريقة التعامل التي يجب أن تفعلها حتى تكتسب تلك الموهبة فقالت:” نهتم بنفسنا ونخرج مع حبايبنا واللي بيعزوا علينا ونغلق الكتاب المفتوح اللي عودناهم يقرونا بكل سهولة حتى يلفوا حوالين نفسهم وما يعودوا يفهمونا.. ونعاملهم على انهم ثانويين ويمكن مش موجودين بعد ما كانوا أساسيين”.
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