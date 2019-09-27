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تامر حسني يختتم حفله في إحدى الجامعات بـ"يا رب احفظ مصر"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا المطرب تامر حسني حفلاً كبيراً بإحدى الجامعات المصرية، في حضور الآلاف من الطلاب من مختلف المراحل، حيث قدم مجموعة من أفضل أغنياته. 

وافتتح تامر حسني الحفل بأغنية "عيش بشوقك"، بعدها وجه التحية للطلاب، وعلق مازحاً على "لوك" شعره الجديد، وسط أجواء من البهجة والدعابة.


وقدم تامر عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "ريح بالك" ،"تليفوني رن"، "كفياك أعذار" ،"ناسيني ليه"، "مايحرمنيش منك"، "بطلة العالم في النكد"، "لو كنت نسيت".

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وحرص تامر حسني على أن يختتم الحفل بأغنية "أنا مصري"، وطالب الجمهور بأن يرددوا معه "يا رب احفظ مصر".  

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