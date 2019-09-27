شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تريلر أخير لـ The Irishman قبل طرحه فى السينمات بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة The Irishman عن فيديو ترويجى أخير للفيلم الجديد، المقرر طرحه بـ دور العرض اليوم الجمعة 27 سبتمبر فى دور العرض السينمائى.

وتدور أحداث الفيلم عن حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف، والفيلم الجديد هو إنتاج مستقل لشبكة "Netflix" بميزانية تخطت الـ 200 مليون دولار، لتنافس به فى سباق جوائز الأوسكار للعام الجارى.

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فيلم The Irishman من بطولة روبرت دي نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبي كانافالي، راي رومانو، هارفي كيتيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان.

ويذكر أن الممثل العالمى روبرت دي نيرو يشارك في بطولة الفيلم الجديد After Exile، جنبا إلى جنب مع الممثلة الأمريكية شايلين وودلي والممثل الأمريكي شيا لابوف.

فيلم الدراما الجديد الذى سيقوم بإخراجه جوشوا مايكل ستيرن، وقام كل من أنتوني ثورن ومايكل توفو بكتابة السيناريو، بناءً على أحداث حقيقية من حياته.

وتدور قصة فيلم After Exile حول مايك ديلاني (لابوف) الذي بعد إطلاق سراحه من السجن لقتله رجلاً بعد سرقتة، يحاول هو ووالده المجرم السابق (دي نيرو) إنقاذ شقيقه الأصغر من الدخول في عالم الجريمة والمخدرات.