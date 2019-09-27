محمد هنيدي: مشروع عقلة الأصبع قائم وأستعد لتقديم "أرض النفاق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان محمد هنيدي أنه لم يتراجع عن فكرة تقديم فيلم "كينج سايز" الذي يقدم خلاله دور عقلة الأصبع، وهي الشخصية التي يقدمها أيضا الفنان كريم فهمي في فيلمه الجديد، موضحًا أن تحضير الفيلم وتكنيكه صعب ومهم لذلك سيأخذ وقت.

وتابع هنيدي في تصريحات صحفية على هامش حضوره إلى "الجونة"، لاستلام تكريمه بجائزة الإنجاز الإبداعي، في ختام ثالث دورات مهرجان "الجونة السينمائي": "صورنا 3 أيام وعملنا تيزر، وعجب الناس، وسافرت بعد ذلك أكثر من مرة، ومن المقرر أن أسافر أيضًا مطلع أكتوبر، لتقديم مسرحية في الرياض، وبعدها نستأنف التصوير".

وعن التعاون مع الكاتب عمر طاهر، قال "يسعدني تكرار التعاون بيننا بعد فيلم (يوم مالوش لازمة)، واحنا شغالين عرفنا ان كريم فهمي بيعمل عقلة الأصبع بس مش نفس فكرة الفيلم، والفكرة متاحة للجميع، أكيد التناول والسيناريو سيكونان مختلفان".

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وأعلن هنيدي رغبته الشديدة في تقديم جزء ثان من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، مضيفًا "قعدت مع الدكتور مدحت العدل لما الجمهور طلب جزء تاني، وهو عايز يحافظ على نجاح الجزء الأول لأن الحمد لله الفيلم عاش مع الجمهور عشرين سنة، وبيطلب نعمل جزء تاني منه، واحنا متحمسين للمشروع".

وكشف عن عمله على تجهيز جزء ثان من مسلسل "أرض النفاق"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، موضحًا "فرحنا أوي بالمسلسل، وبرد فعل الناس تحمسنا أنا وجمال العدل وماندو العدل، واشتغلنا وكتبنا في الجزء التاني وانشغلنا بس قريب أوي هنعمل الجزء التاني".

جدير بالذكر أن هنيدي عاد مؤخرًا للمسرح بعد غياب، من خلال "كايرو شو"، بمسرحية "3 أيام في الساحل"، بطولة ندا موسى، محمد محمود، مها أبو عوف، إخراج مجدي الهواري.