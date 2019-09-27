​محمد هنيدي لـ"الخليج 365": الكرة الأرضية تحتاج الضحك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد هنيدي، إن قديمًا كان الاهتمام بتكريم نجوم الكوميديا يتم في مرحلة عمرية متقدمة للفنان، أو بعد انتقاله للعالم الآخر، كما كان يتم التعامل مع الفيلم الكوميدي على أنه عمل خفيف، لكن الآن الوضع اختلف، وباتت هذه النوعية من الأعمال تتمتع باهتمام، وتتناول قضايا مهمة، مؤكدًا أنه يتشرف بتكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وأضاف ردًا على سؤال "الخليج 365"، هل غياب الفيلم الكوميدي عن المهرجانات، يعكس رؤية البعض لهذه النوعية من الأفلام على أنها درجة ثانية، أوضح "زمان كنا بنعمل افلام كوميدي بتنزل في موسم تجاري وهو الصيف، ومينفعش تنزل مهرجانات لو اتعرضت جماهيري، وهذا كان سبب غياب الأفلام الكوميدية عن المهرجانات"، مشددًا على أن الكوميديا لن تختفي ولن يختفي احتياج الناس لها.

وأكد هنيدي أن أصل الكوميديا تفاعل الجمهور معها، وأن الكرة الأرضية تحتاج الضحك "زمان كانت الأفلام خفيفة لكن دلوقتي فيه أفلام كوميدية مهمة زمان كان أساتذتنا بيقولوا إن الفنان بيتكرم من الجمهور قبل أي حد، لكن ده لا يغفل وجود دور مهم للنقاد والمهرجانات".

جدير بالذكر أن محمد هنيدي يتسلم اليوم الجمعة جائزة الإنجاز الإبداعي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.