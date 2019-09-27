بدء التحضيرات لـ"بخط الإيد" لأحمد رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: يعمل صناع مسلسل "بخط الإيد" حاليا على التحضيرات النهائية للمسلسل، تمهيدا لبدء تصويره. المسلسل بطولة أحمد رزق، ومن نوعية الـ45 حلقة، ومن تأليف هالة الزغندي وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي "تامر مرسي". ​يذكر أن آخر مسلسلات رزق "إزاى الصحة" عام 2017، بينما كان آخر عمل فني له مشاركته في فيلم الممر، مع أحمد عز، في موسم عيد الفطر الماضي.

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