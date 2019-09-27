مينا مسعود: "أتمنى خوض تجربة سينمائية مصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان العالمي مينا مسعود، إنه أصغر واحد في عائلته، ولديه شقيقتان "كنت كل ما أروح البيت ألاقي إخواتي مش بيعملوا حاجة غير إنهم بيذاكروا بس".

وتابع مسعود، في لقائه ببرنامج"معكم" للإعلامية منى الشاذلي على قناة "سي بي سي": "اتعلمت ألعب العود بسبب فيلم علاء الدين، وأنا من مواليد برج العذراء، وأتمنى إني أخوض تجربة سينمائية في مصر خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "قدمت دور الإرهابي في فيلم بكندا مع بدايتي التمثيلية هناك، ولكن لو قدم لي في الوقت الحالي لن أوافق على خوضه وتقديمه، لإني مش حابب أقدم الأدوار دي تاني".

يذكر أن الفنان مينا مسعود، هو كندي من أصول مصرية، وقدم بطولة فيلم "علاء الدين" مع ويل سميث، وحقق أكثر من مليار دولار، ويشارك حاليا في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.