تراند اليوم : محمد فؤاد: أنفقت 80% من ثروتي علشان مصر

انجي بيومي

قال الفنان محمد فؤاد: إنه أنفق معظم ثروته لأجل الوطن، ووصل به الحال أنه لم يجد ما يدفعه لمصاريف بناته لاستلام الكتب الدراسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية «النهار»، أنه أنفق 80% من ثروته حتى الآن فدا مصر، وهو شرف عظيم يتمناه كل وطني.

وأوضح محمد فؤاد، أنه فوجئ بكمية الشر التي تبثها بعض الناس الذين كانوا يعيشون على أرض مصر، مضيفًا: “الناس دي مولودين في بقهم معلقة دهب، ومش حاسين بحاجة وجايين يتكلموا عن البلد دلوقتي وهي بدأت تنهض وتمشي في الطريق الصحيح”.