شاهد.. وصلة رقص لـ شيرين رضا في حفل عمرو دياب

كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 03:53 صباحاً - أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفل غنائي علي هامش فعاليات مهرجان الجونة، والذي أقتصر فقط على النجوم الحاضرين في المهرجان وبعض الشخصيات العامة.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أبرز أغانيه و منها أغنية “يوم تلات” والتي ظهرت الفنانة شيرين رضا خلالها وهي تقوم بغنائها معه وتحديداً في كوبليه “ولا أعشق البيضا أم خدود حمرا” لتشير شيرين رضا على نفسها وتقول :” أنا المقصودة”.

وقد تداول العديد من متابعي الفنانة شيرين رضا الفيديو الذي يعتبر دليل على مدى العلاقة القوية التي لا تزال تربط الفنانة بزوجها السابق وحرصها على حضور حفلاته رغم الطلاق، وأكدت شيرين رضا في أكثر من لقاء أنها تجمعها علاقة قوية بكل من الفنانة دينا الشربيني و زينة عاشور .