شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم "محرومة" من فعاليات الجونة بسبب حواديت الشانزليزيه وتلحق بالختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة مى سليم تصوير مشاهدها فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بشكل يومى وبدون أجازات، وهذا منعها من حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائى طوال الأيام الماضية،، ولكنها سافرت مساء أمس الخميس الى إلجونة لحضور حفل الختام المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة.

مسلسل حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى.

وكانت مى سليم قد داعبت جمهورها على السوشيال ميديا بأنها ستحضر حفل ختام مهرجان الجونة ولا تريد أحد ينتقد فستانها الذى ترتديه فى الحفل خاصة وأنها شاهدت الانتقادات الكبيرة التى تطول الفنانات وفساتينهن طوال أيام المهرجان وأيضاً السخرة من ملابسهن وهو ما تخشاه مى أن يحدث معها ذلك.