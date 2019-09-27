شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موسم واحد من عرضه شبكة BET تلغى مسلسل In Contempt والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت شبكة BET مسلسل In Contempt الذى قام ببطولته إيريكا آش، صناعة جزء ثانى من المسلسل، وبذلك تكون أخبار تقديم جزء ثانى من المسلسل ما هى إلا شائعات ليس لها أى أساس من الصحة، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale".

تم عرض سلسلة المحاماة التى عرضت على شبكة BET فى 10 أبريل عام 2018، واستمرت حتى 12 يونيو من نفس العام، وتكونت من 10 حلقات، وتقع أحداث In Contempt فى مكتب للمساعدة القانونية فى نيويورك، ويتبع المحامية جوين سوليفان وهى تتعامل مع القضايا المعقدة، وتعمل مع تشارلى ريجز المحامى سريع الخفة وتحصل سوليفان على المشورة من والدها إيرل سوليفان، وهو قاض سابق.

من بين أعضاء فريق الممثلين أريكا آش، دانيال كاش وميجان هتشينجز ومونا تراوري وروني رو جونيور وتوبياس تروفيليون، كريستيان كيز، ريتشارد لوسون.

ولألغاء المسلسل أصدرت شبكة BET البيان التالى: "لن تقوم شبكة BET بتجديد مسلسل المحاماة لموسم ثاني In Contempt، وبالتأكيد الشبكة ممتنة للمنتجين والمنتجين المذهلين، ونود بشكل خاص أن نشكر المنتج التنفيذى تيرى كوب، الذى أنشأ المسلسل، مع لانس صامويلز ودانييل آيرون، ونحن نتطلع إلى إيجاد طرق لمواصلة الشراكة، ويجب أن نلعن أيضا أننا متحمسون لمواصلة علاقتنا مع نجمة In Contempt، إريكا آش، حيث من المقرر أن تلعب دور البطولة في فيلم " Sacrifice " الذى سيعرض خلال هذا الخريف على شبكة +BET".