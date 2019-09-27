منافسة الأناقة بين كيم كارداشيان وإميليا كلارك وزندايا وماندي في حفل جوائز «إيمي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365

بأناقة كبيرة وثقة معتادة، قادت النجمات كيم كارداشيان وإميليا كلارك وزندايا وماندي مور، معركة أشبه بإطلاق القنابل، أشتعلت بدأت على السجادة الحمراء لجوائز إيمي الـ 71، ظهر يوم الأحد

كانت كل الأنظار تدور حول تلك السيدات الأنيقات في أثناء سيرهن الذي سرق الأنظار على السجادة، في يوم الاحتفال الكبير لعرض الجوائز المرصع بالنجوم، والذي أقيم في مسرح Microsoft في وسط مدينة لوس أنجلوس.

شوهدت نجمة الواقع الأمريكية كيم -كعادتها- وهي تتباهى بمنحنياتها الشهيرة في ثوب أسود، يناسبها، إضافة إلى قلادة على شكل سلسلة ضخمة من الصلب.

أما إميليا كلارك، فاستطاعت أن تميل الرؤوس بفستانها الأزرق العاري غير المألوف المنخفض مع خصر مربوط وشق الفخذ، إلى جانب أقراط براقة، وأحمر الشفاه، واللون الوردي على خديها.

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في حين بدت زندايا، بكامل أنوثتها مع ثوبها الأخضر، المفتوح حتى أعلى الفخذ، ولم تتخلف الممثلة الأمريكية والمغنية عن مثيلاتها على السجادة الحمراء للحفل المرموق، بتصفيفة شعر مستوحاة من الماضي، الذي تتدفق بدقة عبر بشرتها التي تشع.

انضمت كيندال جينر إلى أختها كيم على السجادة الحمراء في ثوب بطبعة وردة ساحرة مع قطعة سوداء اللون، حيث استحوذت ملكة منصات السوشيال ميديا على الاهتمام بسبب إطلالتها المميزة.

أضافت جوينيث بالترو شحنات من “الكهرباء” الخطيرة على السجادة الحمراء، حضرت الممثلة العرض إلى جانب زوجها براد فالكوك، في لثوب أسود وأبيض بأكمام غريبة.

بدت كيري واشنطن - الممثلة الأمريكية التي عُرفت من خلال أدائها دور زوجة ري تشارلز في فيلم راي عام 2004، جريئة في بلوزة بيضاء مع بنطلون لامع وذيل حصان، وقد اختارت كل من كيت ماكينون وآيمي آدمز ونعومي واتس اللون الأسود الكلاسيكي، فضلا عن السحري الهوليوودي التمثل في النجم مايكل دوغلاس وزوجته الرائعة كاثرين زيتا جونز.