حلا شيحة ساحرة بالأسود في أحدث إطلالة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

حلا شيحة ظهرت في الصورة وهي ترتدي فستان أسود يكشف عن كتفيها ويظهر مفاتنها بصورة واضحة، واختارت لها تسريحة شعر بسيطة.

الفنانة المصرية وجهت الشكر للماكير الخاص بها، وتلقت حلا عدد هائل من تعليقات الجمهور التي تغزلت في طلتها، كما انتقدها عدد كبير أيضا بسبب جرأة طلتها.

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حلا شيحة شاركت للمرة الأولى في مهرجان الجونة بعد عودتها للتمثيل بعد فترة اعتزال طويلة استمرت لأكثر من 12 عاما.

حلا شيحة، وجهت رسالة لزملائها النجوم بعد مشاركتها في المهرجان وقالت: «سعيدة بوجودي وسط زملائي وأصدقائي لحضور مهرجان الجونة في دورته الثالثة، وسعيدة بِكَم الحب الذي يُحيطني هنا في الجونة، وإن شاء الله اقدر أقدم لجمهوري ومتابعيني أعمال تستحق حبهم وتقديرهم لي».

الفنانة المصرية سببت صدمة كبيرة للجمهور بعد تخليها عن الحجاب والعودة للفن، ولكنها أكدت أنها حرة في قراراتها، وأن علاقتها بالله خاصة جدا.