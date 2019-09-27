كواليس لقاء مينا مسعود بحفيدة عادل إمام.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود، كواليس اللقاء الذي جمعه بهالة مقبل حفيدة الفنان المصري عادل إمام، التي خاضت تحدي كبير من أجل تحقيق حلمها بمقابلته.

مينا قال خلال لقائه ببرنامج The Insider، والمذاع عبر تليفزيون دبي، إنه عندما التقى بهالة لم يكن يعرف قصة هذا التحدي بينها وبين أبيها، مؤكدًا أنها فتاة جميلة ولطيفة للغاية، قائلا: “مكنتش عارف الحكاية دي.. كانت بنت جميلة جدا”.

وعن رأيه في الفنان عادل إمام، شدد مسعود على أن الزعيم بمثابة أسطورة فنية ولطالما تمنّى أن يصبح ممثلا مثله، وشبه عادل إمامب روبن ويليامز الوطن العربي.

Advertisements

المخرج رامي إمام، قد كشف تفاصيل لقاء هالة مقبل ابنة أخته، بمينا مسعود، بسبب إصرارها على تحقيق حلمها الذي عملت عليه.‏

رامي نشر صورة لمينا مسعود بصحبة ابنة أخته وعلق عليها قائلًا: “عندما تمتلك ‏حلمًا، تتمنى لو يتحقق يومًا ما، واليوم ابنة أختي التي تبلغ من العمر 11 عامًا، حققت أحد أحلامها التي عملت عليها لمدة 4 ‏شهور متواصلة، حيث وعدها والدها أنها لو خسرت بعض الوزن، تستطيع أن تقابل نجم هوليوود مينا مسعود في مصر، قبل ‏بدء مهرجان الجونة”.‏

وأضاف: “وقد سعت جاهدة لتحقيق حلمها، خسرت وزنها، وأخيرًا قد قابلته، هالة أنا فخور بكِ يا حبيبتي، أنتي مثال حي على ‏الصبر والعزيمة”، وشكر رامي إمام زوج أخته، ووجه رسالة إلى مينا مسعود قائلًا: “شكرا لأنك قدوة لأجيالنا الجديدة”.‏