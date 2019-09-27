أمينة خليل ووالدتها وشقيقتها بفستان واحد!.. شاهد كيف يبدو عليهن

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية أمينة خليل، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بصورة لإطلالة واحدة تجمعها مع والدتها وشقيقتها.
أمينة خليل، علقت على الصورة قائلة: “٣ اجيال من آل خليل انا و ماما و زينة لابسين نفس الفستان.. سيبكم بقي من فساتين الجونة ده اللي يكسب أحلي فستان في حياتي كلها.. بحبكم اوي يا اغلي ٢ في عمري”.
وحصدت الصورة على العديد من تعليقات جمهورها الذي تغزل في جمالها و أناقتها كما تغزل الجمهور في جمال والدتها مؤكدين أنها نسخة ثانية عن والدتها، التي تنشر صورتها للمرة الأولى.
من ناحية أخرى، تشارك أمينة خليل، في بطولة مسلسل “لص بغداد”، مع الفنان محمد إمام، ومن المقرر أن تقدّم أمينة، مشاهد أكشن وإثارة بشكل مختلف، وذلك في إطار الشخصية الشريرة الرئيسية التي تقدمها في العمل لأول مرة.
ويشارك في بطولة فيلم “لص بغداد”، فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق. من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
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