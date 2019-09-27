سعد الصغير يوجه تهنئة لابنه الأكبر احتفالا بعيد ميلاده.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
نشر الفنان المصري سعد الصغير صورة جمعته بابنه الأكبر “محمود”، احتفالا بعيد ميلاده.
الفنان المصري وابنه ظهرا في الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، في لقطة طريفة، حيث ظهر كل منهما وهو يرتدي روب الاستحمام.
سعد وجه تهنئة خاصة لابنه، بقوله: ” حبيبي ابني وصاحبي واخويا كل سنه وانت طيب ياحبيبي وربنا يكرمك يارب واشوفك ناجح في حياتك دايما”.
وأضاف: “ويارب تبقي سنه خير وسعيده عليك اللهم امين وتحقق كل الي انت عايزو ياحوده يارب و كل سنه وانت طيب يا صاحبي”.
نجل الفنان المصري رد على تهنئة والده له، بقوله: “حياتي كلها وعمري ربنا بخليك ليا يا أحسن أب وصاحب في الدنيا ويطول في عمرك ودايما معايا ياحبيبي يارب حياتي كلها انت يابو السعود”.
يذكر أن سعد الصغير لديه 4 أبناء من زوجته الأولى هم: “محمود، ومحمد، ومنة، وأحمد”، وكان الفنان قد تزوج مرة ثانية من الراقصة شمس، إلا أنه قد نفى في البداية قصة زواجه من شمس، ولكنه عاد واعترف به مؤكدًا أنه تعرض للسحر خلال إحيائه إحدى الحفلات بالمغرب، وكان هذا الزواج نتيجة لهذا السحر.
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