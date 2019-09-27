علا رشدي ترد على متابعة تنتقد طلتها بمهرجان الجونة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

لفتت الفنانة المصرية علا رشدي الأنظار إليها في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي برفقة زوجها الفنان أحمد داوود.

علا ارتدت فستان أحمر ملفت، وأدت رقصة مميزة برفقة زوجها على السجادة الحمراء، والتقطت لهما الكاميرات عدد من الصور.

الفنانة المصرية نشرت صورة أخرى لها من أحد قعاليات المهرجان، حيث ارتدت فستان أسود مثير يكشف عن جسدها بصورة واضحة.

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واحدة من متابعي الفنانة علقت على صورتها وكتبت: «مهرجان العري والابتذال»، فعلقت علا رشدي عليها، وردت قائلة: «طيب ما تروحي تتفرجي على صور طبخ أحسن اهو تتعلميلك كام أكلة أفيدلك والله».

الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي حضرها عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي ومنهم يسرا، ليلى علوي، منى زكي، نجلاء بدر، ياسمين صبري، رانيا يوسف، شريف منير، شريف رمزي وزوجته، عمرو يوسف، كندة علوش.

الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف إلى ‏جمع ‏صناع ‏السينما في المنطقة ‏بنظرائهم من كل دول العالم.