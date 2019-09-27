نجلاء بدر بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء بالجونة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية نجلاء بدر، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بفيديو استعرضت فيه إطلالتها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.
نجلاء بدر، ارتدت خلال الفيديو، فستان باللون الفضي، طويل وبشق لأعلى الساق، ونسقت معه حزام أسود عند منطقة الخصر.
وحرصت علي مداعبة المصورين بخفة دمها وحركاتها العفوية أثناء وقفتها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة.
وحصد الفيديو على العديد من تعليقات متابعيها الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها.
يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت الخميس الماضي 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.
ومن المقرر أن يقام حفل ختام المهرجان غدا الجمعة وسط حضور جماهيري كبير، وسيشهد الحفل توزيع جوائز الأفلام المشاركة في المسابقات بالإضافة إلى تكريم الفنان المصري محمد هنيدي، عن مشواره الفني.
وأغنية ختام المهرجان ستكون جماعية، وهي تحمل عنوان “سقفة”، وغنى الفنان أكرم أغنية حفل الافتتاح والتي كانت تحمل اسم حفلة سيما.
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