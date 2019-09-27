أحمد الفيشاوي يرد على أخبار خلافه مع زوجته وسبب مغادرته الجونة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تناولت الأخبار خلال الأيام الماضية تفاصيل الخلاف الذي وقع بين الفنان المصري أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، والذي وصل التشابك وتدخل عدد من النجوم لتهدئة الموقف.

أحمد الفيشاوي رد على هذه الأخبار بنشر صورة حديثة له برفقة زوجته والمهندس نجيب ساويرس، عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، لينفي بها صحة هذه الأخبار.

Advertisements

أحمد الفيشاوي، كشف من خلال هذه الصورة سبب مغادرته لمهرجان الجونة السينمائي قائلا في تعليقه عليها: “شكرا لمهرجان الجونة على التجربة الشيقة ولكن سأعود للقاهرة لبدء التصوير وأتمنى حظا سعيدا بجميع أصدقائى فى الختام”.

يذكر أن أخبار الخلافات التي نشرت حول أحمد الفيشاوي وزوجته، جاء فيها: “أن أزمة وتشابك نشب بين الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل خلال اليومين الماضيين، أدت لتدخل بعض الأصدقاء من داخل الوسط الفني لتهدئة الأمر”.

الفنان المصري طلب مغادرة زوجته من الفندق المقيمين به أثناء حضورهما لفعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، وهو ما لبته ندى الكامل بناء على رغبة زوجها وإقناع الأصدقاء لها للسيطرة على الأمر.