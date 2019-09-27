ناهد السباعي: أعيش قصة حب لكن مش عايزة خطوبة أو زواج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي، عن رأيها في الانتقادات التي تتعرض لها النجمات بسبب إطلالتهن في المهرجانات والاحتفالات الفنية.

وقالت في تصريحات صحفية على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي: “الانتقادات أمر طبيعي ولازم نتعود ولا نرد عليها”.

وأضافت: “ساعات برد على المنتقدين لكن مش على كل حاجة، وفي واحدة قالتلي عيشي عيشة أهلك بهدلتها، فجبتلها سيرة أهلي كلهم وتاريخهم”.

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وتابعت: “اللي بيقولي حاجات عنصرية مش برد، لكن في ناس بتقول حاجات غريبة”.

كما كشفت ناهد السباعي، حقيقة خطبتها وزواجها سرا قائلة: “محصلش أنا سعيدة الآن، وأعيش قصة حب لكن مش عايزة خطوبة أو زواج الآن”.

يذكر أن ناهد السباعي، كان قد الغي حفل زفافها والذي كان مقررا إقامته في إحدى القرى الساحلية، وذلك قبل حفل الزفاف بساعات قليلة، ووجهت رسالة اعتذار وقتها لكل النجوم المدعوين في الحفل.

ولم تكشف ناهد، عن الأسباب التي دعتها لإلغاء حفل زفافها ولكنها ألمحت أكثر من مرة أنه بسبب والدتها وتطاول أحد من عائلة زوجها عليها دون رد فعل منه.