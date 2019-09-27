نانسي عجرم تسخر من قصر قامتها بمساعدة زوجها وحسن الشافعي يتدخل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة اللبنانية نانسي عجرم قررت توديع موسم الأجازات برحلة رومانسية سريعة رافقت فيها زوجها، طبيب الأسنان فادي هاشم إلى فيينا.

نانسي كانت حريصة على مشاركة الفانز بصور مميزة من رحلتها، عكست مدى استمتاعها وانسجامها بأجواء الطبيعة الخلابة لمدينة فيينا، كما داعبت محبيها بلقطة طريفة، سخرت فيها من قصر قامتها، حيث وقفت على مقعد بأحد الشوارع، بين أحضان زوجها الذي بدا واقفاً إلى جانبها، بينما حاولت الفنانة التشبث لأعلى لتبدو أطول من زوجها، وكتبت معلقة على الصورة: «مين أطول؟».

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الصورة لفتت انتباه الموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي الذي قرر مداعبة الفنانة بتعليق طريف على الصورة، حيث كتب: «أنا!»، حيث يتمتع الموزع الشاب بطول القامة، وكان الشافعي قد شارك نانسي عجرم بالإضافة إلى راغب علامة وأحلام في لجنة تحكيم برنامج Arab Idol.

يُذكر أن نانسي عجرم احتفلت بزفافها إلى فادي هاشم عام 2008، وقد رُزق الزوجان بابنتهما الأولى «ميلا» يوم 16 مايو 2009، والثانية «إيلا» يوم 23 أبريل 2011، كما وضعت نانسي طفلتها الثالثة «ليا» فبراير الماضي.

من ناحية أخرى، تجهز نانسي عجرم لطرح أغنية جديدة خلال أيام، حيث كانت أغنية «راجل وابن راجل» آخر ما طرحته النجمة اللبنانية، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل.