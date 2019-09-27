هيفاء وهبي تحيي حفل تتويج ملك جمال لبنان لعام 2019 بإطلالة تفوح أنوثة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في حفل تتويج ملك جمال لبنان لعام 2019، والذي فاز فيه اللبناني محمد صندقلي باللقب من بين 16منافساَ.

الحفل قدمته الفنانة ريتا حرب، في الوقت الذي احيته النجمة هيفاء وهبي، والتي سرقت الأنظار بمجرد صعودها على المسرح بإطلالة لافتة، مرتدية فستان أبيض براق مشقوق، مسدلة شعرها بشكل اشعّت فيه أنوثة وجاذبية، حيث قدمت عدة لوحات غنائية فنية ابهرت بها الحضور، ومن المقرر عرض السهرة قريباً عبر شاشة MTV.

Advertisements

من ناحية أخرى، تستعد هيفاء وهبي لتصوير فيلمها الجديد «عقدة الخواجة»، من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، ويشارك هيفاء في البطولة نخبة من ألمع النجوم، أبرزهم، باسل خياط، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، أروى جودة، وغيرهم.

يُذكر أن «عقدة الخواجة» هو التجربة الثالثة لهيفاء وهبي في السينما المصرية بعد فيلمي «دكان شحاتة»، و«حلاوة روح».

على الجانب الغنائي، طرحت هيفاء وهبي مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «شاغلة كل الناس» الأغنية من كلمات وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما، بالإضافة لأغنية أخرى بعنوان «تملي ناجحة».