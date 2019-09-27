وفاة المخرج حسين عمارة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي المخرج المصري الكبير حسين عمارة، مساء الأربعاء 25 سبتمبر، بمنزله في منطقة مصر الجديدة، عن عمر يناهز 70 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.

وشيع جثمان المخرج الراحل من مسجد الصديق ودفنه بمقابر الأسرة فى مدافن طريق الفيوم، ومن المقرر إقامة العزاء يوم الجمعة 27 سبتمبر، بمسجد الصديق فى مساكن شيراتون بمصر الجديدة.

ونعت الفنانة فاطمة الكاشف، المخرج الراحل، بقولها: “البقاء والدوام لله، توفي المخرج الكبير الأستاذ حسين عمارة، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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وأضافت: “اشتغلت معاه أكثر من عمل في بداية مشواري الفني، وأهمها مسلسل البخيل وأنا مع النجم فريد شوقي، يارب ارحمهم وإجعل مثواهم الجنة إن شاء الله”.

يذكر أن المخرج المصري الراحل حسين عمارة كان قد قدم العديد من الأعمال التليفزيونية ، ومنها “البخيل وأنا” و”صابر ياعم صابر”، لفريد شوقى، و”رجل وامرأتان” لفاروق الفيشاوى ووفاء عامر، و”أولاد الأكابر” لحسين فهمى، و”البرارى والحامول” لإلهام شاهين.

وفى السينما قدم “شاويش نص الليل” و”الغشاش” و”السطوح”، لفريد شوقى، و”سفاح كرموز”، ليونس شلبى، و”الفاتنة والصعلوك”، لحسين فهمى.