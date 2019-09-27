بعد فترة من الغياب.. نادر الأتات يفجّر مفاجأة لجمهوره!

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد فترة من الغياب دامت لعدّة أيام عن مواقع التواصل الإجتماعي، فجّر النجم اللبناني نادر الأتات مفاجأة سارة لجمهوره.

وأعلن نادر في تعليقه على صورة جديدة له عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي عن بدء التحضيرات لعمل فني جديد، لم يكشف بعد عن تفاصيله فكتب: “وأنا كمان اشتقتلكن.. كتير! فيني خبركن إنو بلشنا تحضير للجديد”.

صورة نادر الأتات لاقت تفاعلًا كبيرًا من محبّي نادر الأتات الذين أعربوا في تعليقاتهم عن حماسهم لكل جديد يقدّمه لهم.

تجدر الإشارة إلى أن نادر الأتات طرح أغنية “ونطرتك” منذ فترة قصيرة، ويحصد حتى يومنا هذا نجاحها حيث تتصدّر المرتبة الأولى في سباق الأغاني العربية.

أغنية “ونطرتك” من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ أمّا الفيديو الخاص بها فيحمل توقيع عادل سرحان.