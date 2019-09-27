“كيف المسا” جديد ماجد المهندس – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح النجم ماجد المهندس أغنية جديدة تحمل اسم “كيف المسا” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات وذلك عبر المتاجر الرقمية الكبرى. أغنية “كيف المسا” من كلمات شاعرة الامارات جنان، لحن وليد الشامي وتوزيع زيد نديم. وخصّ المهندس الحملة الدعائية للأغنية بجلسة تصوير جديدة، ظهر فيها باطلالة شبابية مميّزة. وحصد فيديو الأغنية نسبة مشاهدة مرتفعة بعد ساعات قليلة على إتاحة عرضه عبر قناة “روتانا” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. كلمات الأغنية: كيف المسا ويَّاك.. يا مزَيِّن سِجَاياك هل غازَلِك طَرفَه…. وإشتَاق لِك جَمرَه ما أعِيشها بليَّاك .. لذَّة فَرَح لُولاَك تِسوَد في عِيونِي الدِنيا… وهي حِرَّه إنت الهنا ملقاك.. وجَنِّتي بِحذَاك ما تفَرِقنا الليالي ونِبقَى سِوى غَمرَه Advertisements جَابَتك لي الدِنيا تِتهَادى… يا مَاحلَاك زيَّنت لِي طيُوف الغَلا بِرسُومها وقَمرَه قَبلِك أنا صَفحَة زِمَن… ضَايِعه لُولَاك لُولاك لا مازَار قلبي الفَرح مرَّه من صِرت أنا ويَّاك ..وكلِّي أنا أفدَاك غَيَبته الماضي من فِكري وسَرى فِكره صافِي ورَاقِي وذوق وكلِّي رهن يَمنَاك وهَبتِك العِمر يا جَنِّتي وأنا بأمرَه لمشاهدة فيديو أغنية “كيف المسا”:

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