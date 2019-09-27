تعرف على عروض وفعاليات اليوم الأخير بمهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - ​ كتب- بهاء حجازي: يختتم مهرجات الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الثالثة. وينشر الخليج 365 بالمواعيد عروض اليوم الأخير: 11:00 صباحا فيلم عيد ميلاد سعيد بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. 11:30 صباحا فيلم أرواح صغيرة بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة. 12:30 ظهرا فيلم جنازة رسمية بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة. 1:30 ظهرا فيلم شاب وجميل بسينما جراند الغردقة. 2:15 ظهرا فيلم صانعة الملك بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. Advertisements 2:45 ظهرا فيلم الشيخ الأبيض بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة. 4:15 عصرا فيلم عفوا لم نجدكم بسينما جراند الغردقة. 6:00 مساء تبدأ فعاليات السجادة الحمراء وتوافد النجوم بمسرح المارينا. 7:00 مساء فيلم الحقيقة بسينما جراند الغردقة. 8:00 مساء يبدأ حفل الختام وتوزيع الجوائز. 9:30 مساء فيلم يقولون لا شيء يبقي علي حاله بسينما جراند الغردقة.

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