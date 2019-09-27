تعرف على وصية الفنانة نبيلة عبيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" مجموعة صور لها.

وعلقت نبيلة عبيد على الصور: "أرفض تجسيد قصة حياتي، وسأكتب وصيّة بأن لا يتمّ هذا، صحيح أنني أكتب مذكراتي بنفسي، ولكنني أرفض تمامًا أن تحول إلى عمل سينمائي أو درامي لأن الأعمال الذاتية تلقى فشلاً ذريعاً".

يذكر أن نبيلة عبيد سيتم تكريمها فى مهرجان الإسكندرية في دورته الخامسة والثلاثين والتي من المقرر أن تقام في الفترة من 8 الى 13 أكتوبر المقبل.