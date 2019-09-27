"عادت لمصر".. نهال عنبر تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هنا الزاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

كشفت نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة هنا الزاهد، بعد تعرضها لوعكة صحية في أثناء قضائها شهر العسل مع زوجها أحمد فهمي في سنغافورة.

وقالت عنبر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هنا الزاهد عادت لمصر، وهي بصحة جيدة، ومن المقرر أن تجري عملية إزالة حصوات في المرارة بالليزر"، مشيرة إلى أن هنا تقضي بعضا من الراحة الآن في منزلها، ومعها زالدتها وزوجها الفنان احمد فهمي.

وكان الفنان أحمد فهمي قد أعلن عن تعرض زوجته هنا الزاهد لوعكة صحية، خلال قضائهما شهر العسل، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لزوجته الفنانة هنا الزاهد من المستشفى.