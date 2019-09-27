لاميتا فرنجية بصحبة ابنها وأمل بوشوشة في جلسة تصوير جديدة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، بصحبة ابنها "جاستن".

إيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل حقائبها وتستعد للسفر.

أمل بوشوشة

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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أمل حجازي

نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

دوللي شاهين

نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها من داخل منزلها.

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الفنانة هند صبري.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإحدى الدول الأجنبية.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة.

نانسي عجرم

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم.