مينا مسعود: "بحب (عائلة الحج متولي).. وعادل إمام غير الكوميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان العالمي مينا مسعود، إنه يسمع أغاني الراحل عبد الحليم حافظ، ويتذكر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان الراحل إسماعيل ياسين.

وتابع مسعود، في لقائه ببرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي على "سي بي سي": "عارف الفنان الكبير عادل إمام، وفاكر حاجات كتير كان بيعملها بملامح وجهه، وكمان فاكر كويس إنه غير الكوميديا في مصر، وكمان عارف الفنان أحمد السقا والفنانة منى زكي".

وأضاف: "فاكر مسلسل عائلة الحاج متولي للفنان العظيم نور الشريف، وكنت بحبه جدا، وكنت دايما بتفرج على المسلسل ده أنا ومامتي، وكنت بعاتبها لما تتفرج عليه من غيري، وكان عاجبني أوي دور الفنان مصطفى شعبان بالمسلسل، وكان تمثيله حلو أوي".

يذكر أن الفنان مينا مسعود، هو كندي من أصول مصرية، وقدم بطولة فيلم "علاء الدين" مع ويل سميث، وحقق أكثر من مليار دولار، ويشارك حاليا في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.